Il Mattino sull'Afro Napoli: “La squadra si rifiuta di giocare”

Spazio al caso dell'Afro Napoli in prima pagina su Il Mattino con l'intervista al capitano della squadra femminile Titty Astarita messa fuori rosa per essersi presentata con una lista civica vicina a Matteo Salvini. “Candidata per Salvini, ma voglio giocare. Le ragazze dell'Afro Napoli sono come” dice la calciatrice dopo che la squadra si è rifiutata di giocare in contrasto con la decisione del presidente.