Il Mattino titola: "Juve e Sarri, la doppia sfida di Ancelotti"

"Juve e Sarri, la doppia sfida". Il Mattino, nelle sue pagine sportive di oggi, torna sulla conferenza stampa di Carlo Ancelotti in vista della gara col Cagliari. Il tecnico del Napoli ha indicato due obiettivi precisi: restare in scia dei bianconeri in campionato e arrivare in finale di Europa League, magari proprio col Chelsea dell'ex Sarri.