Il Messaggero: "Karsdorp-Florenzi, la Roma in corsia"

"Karsdorp-Florenzi, la Roma in corsia", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. I due esterni tormentati dai guai al ginocchio col Chievo pronti a ripartire e giocarsi il posto da titolare. Azzurro in vantaggio sull'olandese e pronto ad agire anche in un ruolo diverso: esterno alto o centrocampista.