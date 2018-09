© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Roma sale sulla giostra". Il Messaggero titola così sui giallorossi, per aprire le proprire pagine sportive. Di Francesco, spiega il quotidiano capitolino, sfrutta la rosa extralarge per il turnover in vista delle prossime gare contro Chievo e Real Madrid. Almeno tre cambi tra i due match.