Il Messaggero: "Lazio, mistero Luis Alberto"

© foto di Federico Gaetano

"Lazio, mistero Luis Alberto" è il titolo che Il Messaggero propone a due giorni dal match di Europa League in casa dell'Eintracht Francoforte. "Lo spagnolo - si legge - non si è allenato, ufficialmente perché dolorante ma potrebbe essere la sua reazione all'idea di finire in panchina. Il fantasista vive un pessimo avvio di stagione, condizionato dal mancato trasferimento al Siviglia e al rinnovo del contratto".