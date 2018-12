© foto di Ospite

Il Romanista di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria per 3-2 della Roma sul Genoa titolando: "Sopravvissuti". I giallorossi vincono una partita drammatica, recuperando per due volte ai suoi errori dentro una prestazione ancora insicura. Dopo la contestazione a Pallotta in giro per la città, la Sud in silenzio per 10 minuti. Di Francesco salva la panchina ma ammette: "Siamo ancora malati". Un pizzico di cuore si è visto, ma i giocatori devono tirarlo fuori tutto per uscire da questo momento.