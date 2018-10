Il Tempo di spalla: "SPAL a spasso su una Roma piccola piccola"

Una Roma irriconoscibile quella scesa in campo nella prima partita di questo nono turno di campionato. "Spal a spasso su una Roma piccola piccola", titola infatti Il Tempo in prima pagina, di spalla, sottolineando tutti errori della formazione di Eusebio Di Francesco, battuta 2-0 in casa da un avversario che, quantomeno sulla carta, sarebbe di livello inferiore. Ma non per quanto fatto vedere ieri pomeriggio.