© foto di Ospite

Il Tirreno di questa mattina apre in prima pagina con la sfida vinta dalla Fiorentina al Franchi: "L'Empoli s'illude ma cade nel derby con la Viola". Azzurri battuti in rimonta dai padroni di casa dopo il momentaneo vantaggio di Krunic. Grave stop per Bennacer per un colpo subito in un contrasto con Benassi, Iachini non ci sta: "Il fallo era da rosso".