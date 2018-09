Il Tirreno: "Il gol lampo di Caputo illude: poi l'Empoli va ko"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione empolese de Il Tirreno in edicola questa mattina, apre in prima pagina con la sconfitta degli azzurri al Mapei Stadium per 3-1: "Il gol lampo di Caputo illude: poi l'Empoli va ko col Sassuolo". L'attaccante di Andreazzoli ha segnato dopo nemmeno due minuti, ma poi la partita è stata fatta dai neroverdi, capaci di avere più continuità nel corso dell'intera gara.