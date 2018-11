L'Arena: "I tifosi contro la società invitano a non comprare i biglietti"

© foto di Lazzerini

Lo scontro fra i tifosi dell'Hellas e la società trova spazio sulla prima pagina de L'Arena in edicola oggi. Un box nel taglio basso con il titolo "I tifosi contro la società invitano a non comprare i biglietti". Si profila un ambiente non certamente ideale per il big match che gli uomini di Fabio Grosso dovranno affrontare contro il Palermo