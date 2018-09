© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Unione Sarda di questa mattina apre in prima pagina con le dichiarazioni rilasciate da Rolando Maran, tecnico del Cagliari, a Radiolina: "Con il Milan senza paura". L'allenatore dei sardi ha anche aggiunto: "Parlare solo di salvezza non mi piace ma dobbiamo essere realisti e non perdere di vista il nostro obiettivo". Poi su Joao Pedro: "Torna a disposizione un giocatore importante. Anche se è fermo da un po' è molto carico. Con lui saremo più forti".