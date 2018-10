La Gazzetta del Mezzogiorno: "Giorgetti e Bonucci scuotono la Nazionale"

Si parla tanto di Nazionale durante la sosta dei campionati, come giusto che sia. Ieri Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa, ma a parlare da Trento è stato anche Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport. "Giorgetti e Bonucci scuotono la Nazionale", titola in prima pagina La Gazzetta del Mezzogiorno, che all'interno delle sue pagine sportive poi riporta le parole del difensore e del dirigente azzurri.