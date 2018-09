La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Sbloccare CR7, Dybala in bilico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'interno della prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in taglio alto, ci sono anche titoli dedicati alla Juventus, che affronta il Sassuolo quest'oggi alle ore 15. In particolare la rosea si concentra sul reparto avanzato. "Sbloccare CR7, Dybala in bilico", è quanto si legge. Se da una parte c'è la voglia di Cristiano Ronaldo di trovare la sua prima rete italiana, dall'altra c'è un Dybala che sembra ancora una volta in titolo.