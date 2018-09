La Gazzetta di Modena: "Babacar si candida per partire titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta di Modena, in vista della sfida di questa sera tra Empoli e Sassuolo, riporta come il tecnico neroverde De Zerbi sia pronto a puntare su Khouma Babacar per guidare la fase offensiva. L'ex punta della Fiorentina, è stato l'autore del gol contro la Juventus e ha dimostrato di essere in forma e pronto per rispondere presente anche partendo dal primo minuto.