La Nazione su Fiorentina-Cagliari: "Vittoria al vento"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le pagine sportive titolando: "Vittoria al vento". Il pareggio tra Fiorentina e Cagliari è stato condizionato dal forte vento con Chiesa che fa miracoli ma non basta per portare a casa la vittoria. Pavoletti punisce i viola con un bel gol in spaccata. Occasione persa per la squadra di Pioli che avrebbe potuto allungare la striscia di vittorie casalinghe.