La Nazione sui giovani della Fiorentina: "Voglia di volare"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Voglia di volare". I giovani viola sono pronti per provare a stupire San Siro e il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa ha suonato la carica dichiarando: "Non abbiamo paura". Chi vince fa un bel salto in classifica.