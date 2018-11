La Nazione sulla Fiorentina: "Pezzella, che guaio"

© foto di Bonan

"Pezzella, che guaio". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito al difensore della Fiorentina. Lesione muscolare alla coscia sinistra per l'argentino con la maglia della Nazionale. salta Bologna e forse la Juventus. In vista della ripresa del campionato, intanto, prima chance in vista per Norgaard e Ceccherini