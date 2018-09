La Nazione titola: "Spettacolo Fiorentina, Var aiuta l'Inter"

L'Inter ha battuto la Fiorentina per 2-1 ieri sera, nell'anticipo del sesto turno di Serie A. Non senza polemiche, però, per l'arbitraggio. La Nazione riserva spazio alla gara di San Siro nel taglio alto della prima pagina, titolando: "Spettacolo viola a San Siro, il Var dà una mano all'Inter". Con i tre punti di ieri, la formazione di Luciano Spalletti aggancia proprio la Fiorentina a quota 10 punti in classifica.