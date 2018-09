La Nuova Ferrara: "SPAL, il Sassuolo banco di prova per la difesa"

La SPAL scende in campo domani contro il Sassuolo, in occasione del sesto turno di campionato. La Nuova Ferrara riserva spazio alla formazione di mister Leonardo Semplici nel taglio basso della prima pagina, titolando: "SPAL, il Sassuolo un banco di prova per la difesa". I neroverdi, infatti, con 12 gol rappresentano il miglior attacco della Serie A insieme alla Fiorentina.