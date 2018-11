La Nuova Ferrara, sull'Under21: "Al Mazza sfida di alto livello"

Mazza in chiave azzurra quest'oggi per il match dell'Under21 di Luigi Di Biagio contro l'Inghilterra. Una partita, questa, che trova spazio anche sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. "Al Mazza sfida di alto livello: gli azzurrini di Di Biagio con l'Inghilterra. Grande attesa per il nostro Bonifazi" è il titolo scelto dal quotidiano estense che fa riferimento anche al giovane difensore della formazione di Leonardo Semplici convocato in Nazionale.