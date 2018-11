La Repubblica sulla Fiorentina: "Ceccherini, l'idea di scorta di Pioli"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla Fiorentina nella prima pagina de La Repubblica, edizione Firenze, con il quotidiano che titola: "Ceccherini, l'idea di scorta di Pioli". Con Pezzella infortunato il tecnico viola deve cambiare per la prima volta in stagione la sua difesa e l'ex Crotone si candida per una maglia da titolare per la gara contro il Bologna.