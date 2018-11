La Stampa apre con le 100 presenze di Chiellini: "Cima azzurra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Apertura dedicata alla Nazionale, quella de La Stampa, che titola: "Cima azzurra". In foto il capitano Giorgio Chiellini che contro il Portogallo taglierà il traguardo delle 100 presenze in maglia azzurra. Un traguardo prestigioso per il numero 3 che entra così nel ristretto gruppo di giocatori centenari con la maglia della Nazionale. Il primo fu Dino Zoff, l'ultimo Daniele De Rossi.