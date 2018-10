© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gemelli diversi": è questo il titolo scelto da La Stampa per aprire le proprie pagine sportive di oggi. Da un lato Mauro Icardi, dall'altro Gonzalo Higuain: i due centravanti argentini guideranno rispettivamente Inter e Milan nel derby in programma in questo weekend. Da 5 anni, evidenzia il quotidiano torinese, nessuno segna più di loro in A.