La Stampa: "Il Toro due convince poco. Va agli ottavi con il minimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Toro due convince poco. Va agli ottavi con il minimo". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa in merito ai granata. In Coppa Italia batte il Sudtirol (serie C) dopo una prova modesta: gol di Soriano ed Edera. Mazzarri schiera molte riserve, ma le risposte non arrivano. Ora per i granata c'è la Fiorentina.