La Stampa: "Inter accelera, Icardi si riprende San Siro"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'apertura delle pagine dedicate al calcio de La Stampa oggi in edicola è per l'Inter. "L'Inter accelera, Icardi si riprende San Siro". Vittoria in casa in campionato dopo 5 mesi. Il bomber, gol su rigore e assist, si sblocca, ko una bella Fiorentina.