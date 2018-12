La Stampa: "Milan, ad Atene vietato sbagliare"

© foto di PHOTOVIEWS

Notte decisiva per la qualificazione del Milan ai sedicesimi di Europa League. Ad Atene sul campo dell'Olympiacos la formazione di Gennaro Gattuso proverà a portare a casa i punti necessari per continuare la campagna europea. "Milan, ad Atene vietato sbagliare" è il titolo scelto da La Stampa per Higuain&C. che questa sera potrebbero passare il turno anche con una sconfitta di misura.