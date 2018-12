© foto di Ivan Cardia

"United, addio a Mourinho. E si affaccia l'ipotesi Zidane". Calcio estero sulla prima pagina de La Stampa, che guarda in casa del Manchester United e spiega come sia il francese, più che Conte, un'idea molto attuale per la panchina dei Red Devils, dopo l'allontanamento dello Special One. A cui è dedicato un approfondimento nelle pagine interne: "Maledetto United. Altro flop nella carriera di un tecnico che sembra aver perso il tocco magico". Oltre a Zidane e Conte, piace anche Pochettino.