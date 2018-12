La Verità: "La Juve stavolta può farcela. Il Parolaio Calvo invece no"

Spazio in prima pagina per i risultati delle italiani in Champions League anche per quanto riguarda il quotidiano La Verità, diretto dal Maurizio Belpietro. Sul taglio basso della prima pagina odierna si legge: "La Juve stavolta può farcela. Il Parolaio Calvo invece no". "L'Europa sorride a metà alle italiane di Champions League - si legge -. Se la Juve ha il solo pericolo di potersi piacere troppo, l'Inter sconta i limiti del Parolaio Calvo, Luciano Spalletti. E se la giovane Roma sa esaltarsi con le grandi, il Napoli deve ancora rimandare il grande salto".