Leggo e il momento della Lazio: "Lotito ricuce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione romana di Leggo in edicola questa mattina apre le proprie pagine sportive con la Lazio titolando: "Lotito ricuce". Il presidente biancoceleste, dopo qualche settimana di tensione, ha dichiarato in conferenza stampa: "La mia Lazio una Ferrari ingolfata, ma ora ripartiamo ad alta velocità". Poi su Inzaghi e Tare: "Non si toccano".