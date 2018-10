Libero in prima pagina: "Sky si divora Mediaset Premium"

Il quotidiano generalista Libero non parla di calcio giocato in prima pagina, ma nella sua edizione odierna dedica un bello spazio alla questione diritti televisivi, la nuova ripartizione e il dominio di Sky per questo triennio appena cominciato. "Sky si divora Mediaset Premium", è il titolo che si legge, con un catenaccio piuttosto eloquente "Il povero Pier Silvio (Berlusconi, ndr) cala le brache".