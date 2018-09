QS, la prima pagina sportiva per l'Inter in Champions: "Bentornata"

Prima pagina di stampo europeo per il QS, che come tanti altri quotidiani oggi in edicola si concentra sull'esordio delle italiane in Champions League nella serata odierna. Ed in particolare sull'Inter, che torna a giocare la massima coppa europea a sei anni di distanza dall'ultima volta. "Bentornata", è il titolo che campeggia nella prima pagina della sezione sportiva.