QS-Sport: "Roma, Zaniolo falso nueve: DiFra all'ultima spiaggia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, Zaniolo falso nueve: DiFra all'ultima spiaggia". Anche il QS-Sport di oggi titola sull'ultimo appello per i giallorossi di Eusebio Di Francesco. La partita di stasera col Genoa sarà infatti decisiva per il futuro dell'allenatore, che verrà esonerato in caso di sconfitta.