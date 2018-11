Repubblica-Bologna: "Orsolini salva il Bologna (per adesso)"

Il momento di forma delle squadre di Serie A registrato da questa graduatoria guidata da Napoli e Juventus con quattro vittorie e un pareggio. Certificato da questo dato la risalita dell'Atalanta, ora di nuovo nei pressi della zona Europa League. In coda, le ultime tre sono anche...

Suazo: "Pavoletti merita la chiamata in azzurro"

Inter, Spalletti: "Io tra le cause del ko di ieri. Ho votato Allegri"

Le pagelle di Handanovic: San Samir non basta, ne salva almeno 4

Mancini: "Mi dispiace per Ventura. Non è solo colpa dell'allenatore"

Come sarebbe la classifica senza zona Cesarini? Ecco il confronto

Le pagelle di Velazquez: paga per tutti ma l'Udinese sbaglia troppo

Juve, Allegri: "Champions? Fino a marzo non conta. Siamo cresciuti tutti"

Serie A, live dai campi - Juve, 3 giorni di riposo. Udinese subito in campo

L'Italia degli esclusi. Ma non bocciati (forse)

Allegri, ringraziamenti social per la Panchina d'Oro: "Merito di tutti"

Corriere di Torino - Marotta all'Inter per due colpacci: Modric e Martial

"Orsolini salva il Bologna (per adesso). 2-2 col Chievo, sull'orlo della Serie B". E' il titolo d'apertura de La Repubblica nella sua edizione bolognese. "Rossoblù subito avanti con Santander, poi presi e superati, nella ripresa almeno combattivi".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy