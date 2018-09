© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Andrea Agnelli, tutto suo padre". Il ritratto di Vittorio Feltri campeggia in taglio alto, prima pagina di Tuttosport. "Un presidente davvero juventino", si legge nelle pagine interne, ove si racconta anche il paragone col padre Umberto, fratello dell'Avvocato e presidente della Juventus in più occasioni, prima dal '55 al '62 e poi ancora come onorario negli anni d'oro dal '94 in poi.