Il Corriere del Mezzogiorno: “Sarri conferma i tre piccoli”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi si ferma è perduto. Il Napoli lo sa e non può fallire. Sulla strada dello scudetto oggi ci sarà un Milan arrabbiato per gli ultimi risultati e soprattutto aggrappato alle ultime speranze, ridotte al lumicino, per un posto in Champions, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Gli azzurri dovranno ritrovare la giusta convinzione, ma soprattutto la fluidità del gioco assente nelle ultime prestazioni. Sarà l’attacco dei piccoletti a dover dare una risposta perché non va a segno ormai da quattro gare, se non con un tiro sporco di Callejon. Mertens, inoltre, non ha mai segnato a Milano, né contro il Milan. Insigne, invece, è chiamato a tradurre in campo tutta la rabbia accumulata con il Chievo, quando ha risposto stizzito al pubblico che lo contestava.