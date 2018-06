Il Corriere del Mezzogiorno: "Capitan futuro 'dimentica' il Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Capitan futuro 'dimentica' il Mondiale". Lorenzo Insigne insieme alla moglie Genny in vacanza alle Maldive prima del nuovo corso Ancelotti. Mertens invece scenderà in campo col suo Belgio: da ieri non vale più la clausola sul contratto.