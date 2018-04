Il Corriere del Mezzogiorno: "Il sogno di Napoli campione"

© foto di Lazzerini

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina con la corsa al titolo in Serie A e con l'euforia di una città intera: "Il sogno di Napoli campione". Ventimila in delirio per il ritorno degli 'eroi di Torino'. Sciarpe e cori anche all'interno del Consiglio Comunale. Adesso è previsto un vero e proprio esodo verso Firenze per la gara di domenica contro la Fiorentina, che arriverà il giorno dopo Inter-Juventus, altra gara chiave per lo scudetto.