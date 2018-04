Il Corriere del Mezzogiorno su Juve-Napoli: "La rivolta del sindaco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Juve-Napoli, la rivolta del sindaco". De Magistris si schiera contro le decisioni dell'Osservatorio: "Un'ingiustizia grave non consentire la trasferta ai tifosi azzurri residenti in Campania". All'Allianz Stadium potranno entrare i tifosi del resto d'Italia ma il settore ospiti non è ancora sold out.