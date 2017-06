Il Corriere del Veneto: “Chievo, da Novara può arrivare Galabinov”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chievo è in trattativa con Andrey Galabinov. Un centravanti, di 28 anni, bulgaro, serie B e Lega Pro in curriculum. Soprattutto, un potenziale colpo low-cost: il suo contratto col Novara scade a fine mese. L’accostamento Chievo-Galabinov risale già a quest’inverno e ora il discorso è stato riallacciato, spiega questa mattina il Corriere del Veneto. Soltanto il Chievo, su di lui? No, s’è inserito anche il Genoa, nelle ultime ore, e quindi l’operazione non è scontato che vada in porto. Di sicuro, il Chievo si sta muovendo molto, per l’attacco.