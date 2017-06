Il Corriere del Veneto: "Hellas, intrigo internazionale per Avenatti"

© foto di Federico Gaetano

"Intrigo internazionale per Avenatti". Il Corriere del Veneto racconte le ultime sulla trattativa tra l'Hellas Verona e l'attaccante della Ternana. Avenatti vedrà scadere il suo contratto coi rossoverdi il prossimo 30 giugno, ma il suo cartellino è legato a un fondo d'investimento e per acquistarlo servirà quindi un investimento complessivo di 3,5 milioni. Nel frattempo, è entrato in scena anche il Bologna.