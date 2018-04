Il Corriere della Sera: “Il destino europeo sullo strano derby capitale”

Un aggettivo per il derby romano di campionato numero 150? Strano. A rigor di logica dovrebbe essere una sfida extralusso: Lazio e Roma sono appaiate a quota 60, in piena volata per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. La Roma esce dal trionfo contro il Barcellona e dal sorteggio con il Liverpool per la semifinale del 24 aprile e 2 maggio, il derby è vissuto dalla maggioranza dei tifosi come una scocciatura, il primo timore è non perdere giocatori per infortunio, spiega Il Corriere della Sera. La Lazio aveva giocato, fino a giovedì, una stagione quasi perfetta. Il derby è una grande occasione di rivincita, ma come verrebbe preso un secondo passo falso?