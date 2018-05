Il Corriere della Sera: “L’Inter si butta via, Champions lontana”

Quasi eliminata. La Champions per l’Inter può essere già oggi solo un sogno rincorso e svanito, come accaduto nelle ultime sei stagioni. I nerazzurri annientano se stessi e la loro rincorsa alla Lazio con la più dolorosa delle cadute, scrive il Corriere della Sera. La sconfitta con il Sassuolo è l’amaro regalo di una squadra che si schianta a due passi dal traguardo, ora lontanissimo. In coda a una stagione fatta di fiammate e depressione, non resta che sperare in un miracolo e tifare il Crotone. La formazione dell’ex nerazzurro Walter Zenga è l’ultima speranza: se strappa almeno un punto con alla Lazio, l’Inter si giocherà tutto domenica all’Olimpico, altrimenti sarà condannata all’Europa League.