Il Corriere della Sera: “Si è riperso il Milan”

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Strano ma vero, soprattutto non per caso. Un girone fa, il Benevento aveva strappato al Milan il suo primo punto in campionato, ieri si è preso la sua prima vittoria in trasferta, l’unico risultato che gli consente di restare in vita e rinviare la retrocessione in B, spiega il Corriere della Sera. Non è un caso se il Milan non vince da sei partite, la squadra è stanca e scarica, ieri si è vista poca qualità, zero idee, tanti movimenti sbagliati, distrazioni (Rodriguez rischia l’autogol), reparti slegati, un’infinità di errori in impostazione.