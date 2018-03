Il Corriere della Sera: "Al Mondiale non vedremo Dybala e Icardi"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con le esclusioni eccellenti in vista del prossimo Mondiale da parte del ct dell'Argentina Jorge Sampaoli: "Al Mondiale non vedremo i fuoriclasse Dybala e Icardi". Il selezionatore della Nazionale sudamericana ha già annunciato queste esclusioni alla vigilia della gara di stasera contro l'Italia, prima sfida per gli azzurri dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in Russia.