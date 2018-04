Il Corriere della Sera: "Aria pesante sulla volata scudetto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Aria pesante sulla volata scudetto. Juve accerchiata da Napoli e tifosi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. La Juventus lo scudetto in una volata così serrata non se lo gioca dal 2002. Nell’epopea dei sei scudetti di fila, il vantaggio dei bianconeri sulla seconda a quattro giornate dal termine è sempre stato superiore a 1 punto. Anche nel primo anno di Conte, quello della rinascita, il margine sul Milan di Allegri e Ibra era di 3 punti. Così il presidio ultrà, più di un centinaio, fuori dal centro di allenamento di Vinovo ieri ha fatto rumore soprattutto perché la Juve non è abituata ad avere i tifosi così addosso. Parlare di contestazione è un’esagerazione, ma i toni e i contenuti degli ultrà sono diretti: "Saremo in 10 mila a tifare a San Siro, voi dovete mettercela tutta perché contro l’Inter non possiamo permetterci di perdere".