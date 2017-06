© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica ampio spazio al caso Donnarumma titolando: "Gigio più vicino al Milan. Un segnale per il rinnovo". Il padre del giocatore ha dichiarato: "Siamo preoccupati, vogliamo che sia sereno". Montella ha replicato: "L'ambiente è decisivo". In Cina intanto verificano i prestiti societari che hanno portato all'acquisto del club.