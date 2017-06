© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il mercato dell'Inter è una corsa contro l'Uefa". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Accordo con la Fiorentina per Borja Valero, ma i nerazzurri sono frenati dal fair play finanziario. Mancano infatti 8 giorni al 30 giugno, termine ultimo per chiudere in pareggio il bilancio.