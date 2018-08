Il Corriere della Sera: "L'Empoli riabbraccia la A con i tre punti"

BRESCIA, voto: 7 Giudizio Lo scorso anno Massimo Cellino disse a più riprese che quel Brescia non lo sentiva suo. Problema risolto grazie al mercato estivo che ha stravolto completamente il volto delle Rondinelle. A fronte dell'addio del capitano, Andrea Caracciolo, il ds lombardo...

Il Mattino: "Insigne, CR7 e quel sogno non più proibito"

Il Tirreno: "Debutto da favola per l'Empoli contro il Cagliari"

Nuova Sardegna: "E' debutto amaro per il Cagliari"

Guardian: "Rocked in Brighton". United ko, Mou non commenta

La Stampa e la sconfitta dei granata: "Il Toro cade in piedi"

"L'Empoli riabbraccia la A con i tre punti" titola questa mattina Il Corriere della Sera dopo il 2-0 rifilato dalla squadra di Andreazzoli al Cagliari di Maran. Anche la SPAL inizia con il piede giusto battendo il Bologna in trasferta grazie al gol di Kurtic. Fra Parma e Udinese è pareggio show: 2-2.

