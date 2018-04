Il Corriere della Sera su Juve e Napoli: "Pericolo ansia, pericolo euforia"

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive contrapponendo lo stato mentale di Juventus e Napoli a quattro giornate dalla fine del campionato. Per quanto riguarda i bianconeri titola: "Pericolo ansia". La sconfitta di domenica rischia di creare contraccolpi psicologici. Per quanto riguarda il Napoli invece: "Pericolo euforia". Dopo la vittoria allo Stadium l'obiettivo è mantenere i piedi per terra.