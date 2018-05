Il Corriere della Sera sulla finale di Champions: “Rovesciata Reale”

Dalla rovesciata di Cristiano contro la Juve a quella di Bale contro il Liverpool. Il Real Madrid non giocherà il calcio più entusiasmante del mondo, ma i suoi campioni hanno colpi che non ha nessun altro. E così alla Casa Blanca arriva la Champions numero 13, riporta il Corriere della Sera. Un trionfo con festa rovinata delle dichiarazioni post-partita di Cristiano, che vorrebbe rinominare il torneo CR7 Champions League, si lamenta di non essere tra i cinque sportivi più pagati e vuole un altro aumento.